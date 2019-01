JxCat, ERC y comuns exigen al Gobierno que permita zarpar al 'Open Arms'

Publicado 22/01/2019 13:08:12 CET

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de JxCat, ERC y CatECP en el Parlament, encabezados por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, han exigido este martes al Gobierno central que permita zarpar del Puerto de Barcelona al 'Open Arms' el barco de la ONG homónima que rescata a personas a la deriva en el Mediterráneo.

Lo han hecho exhibiendo en la escalera noble del Parlament carteles con el mensaje '#FreeOpenArms. Sea rescue is not a crime' ('#LibertadOpenArms. El rescate marítimo no es un delito') y la silueta de la nave después de que Proactiva Open Arms esté bloqueada por orden del Ministerio de Fomento desde el 8 de enero.

En declaraciones a los medios, el diputado de ERC Ruben Wagensberg ha recordado que en los últimos dos días han fallecido más de 170 personas en la zona del Mediterráneo en la que trabaja el 'Open Arms' y ha lamentado que "el tiempo que está en el Puerto de Barcelona no se cuenta en días sino en muertos".

La portavoz de los comuns Susanna Segovia ha reclamado valentía a Sánchez "y que se ponga del lado de la gente que muere en el Mediterráneo y no de las fuerzas que ponen impedimentos a salvar a estas personas".

Desde JxCat, el diputado Francesc de Dalmases ha lamentado que "un presidente que entró abriendo los puertos los acabe cerrando" e impida al 'Open Arms' zarpar de Barcelona, ciudad que en 2017 acogió una multitudinaria manifestación que reclamaba la acogida de refugiados.