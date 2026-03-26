Kiko Veneno, primera confirmación del festival (a)phònica de Banyoles (Girona)

Kiko Veneno actuará el 25 de junio en el festival - (A)PHÒNICA

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Veu de Banyoles (Girona), (a)phònica, que se celebra del 25 al 28 de junio, ha avanzado que contará con Kiko Veneno y es la primera confirmación de su programación, informa en un comunicado de este jueves.

El artista actuará el 25 de junio, en el marco de su nueva gira, para presentar las nuevas canciones que forman parte del disco que publicará este año, además de hacer un repaso de sus "grandes clásicos", y estará acompañado de 7 músicos.

El (a)phònica volverá a ofrecer en esta edición una programación con el objetivo de "potenciar la vida cultural y musical" de Banyoles, a través de voces singulares tanto de trayectoria consolidada como nuevas voces emergentes.