La2 estrena el sábado el programa de crianza 'Se hace lo que se puede' con Gemma Nierga a las 18.05

Archivo - Gemma Nierga en uno de los capítulos - TVE - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La2 y RTVE Play estrenarán este sábado y domingo a las 18.05 los dos primeros capítulos de 'Se hace lo que se puede' con Gemma Nierga, un programa sobre las múltiples vertientes de la crianza en la actualidad, con la opinión de famosos, expertos, niñas y niños.

En cada episodio del programa dirigido por Quique Quera habrá famosos y expertos que comparten experiencias, curiosidades y consejos sobre cómo criar a los hijos, reflexionan sobre la educación que recibieron, y también opinan los niños, informa TVE en un comunicado.

El sábado se estrena con la actriz Elena Furiase, el exjugador de básquet Jorge Garbajosa, el campeón de gimnasia rítmica con 12 años Saúl Rodríguez, Julieta (una madre que habla de la sobreprotección), Montse Freixa (maestra) y los expertos en psicología y crianza Álvaro Bilbao, Míriam Tirado y José Antonio Marina.

El domingo hablarán los actores Anabel Alonso y Alberto San Juan, Elizabeth y Rita (madre e hija separadas 14 años), Alba Culell (que narra cómo se crece con un vínculo inseguro) y los expertos Álvaro Bilbao, Carlos González, Alberto Soler y Alba Castellví.

En próximos capítulos se verá a Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Juanma Castaño, Edu Soto, Tania Llasera, Juan Gómez-Jurado, Júlia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró y Pedro García Aguado: hablarán como padres y como hijos.