Laporta niega favores arbitrales por los pagos a Negreira: "En absoluto nos han beneficiado"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida de la Ciutat de la Justícia este viernes tras declarar como testigo por el 'caso Negreira' - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado como testigo este viernes ante la instructora del 'caso Negreira', que investiga los pagos del club blaugrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, y ha negado que el club resultara beneficiado por los árbitros: "En absoluto nos han beneficiado".

Así lo ha afirmado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, ante la magistrada Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en una declaración que ha durado una hora y en la que el presidente blaugrana ha asegurado que ha aportado 600 de estos informes y que no hay más porque estos documentos no se conservan, sino que cada 5 o 6 años se destruyen.

También ha asegurado que cuando llegó a la presidencia del Barça --que ocupó por primera vez entre 2003 y 2010-- fue la Comisión Deportiva la que le comunicó que eran pagos que merecía la pena seguir haciendo porque se trataba de informes técnicos y de 'scouting' útiles para el equipo y que como el importe abonado era pequeño no pasaba por la Junta Directiva.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)