L'Auditori de Barcelona abre temporada con la 'Novena' de Beethoven a cargo de la OBC

Archivo - El nuevo director de L’Auditori de Barcelona, Víctor Medem, posa para Europa Press, en el exterior de L’Auditori de Barcelona, a 17 de junio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona abrirá este viernes la temporada 2025-2026 con la 'Novena' de Ludwig van Beethoven a cargo de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida por Ludovic Morlot, en la primera temporada al frente de la institución del nuevo director, Víctor Medem.

Concebida por el compositor alemán entre 1822 y 1824, la 'Sinfonía número 9 'Coral' es una de sus obras más trascendentales y, en algunos fragmentos, también de las más populares, como el 'Himno de la alegría', informa este lunes L'Auditori en un comunicado.

Para interpretarla, la batuta de Morlot contará con un cuarteto de solistas encabezado por la soprano Joyce El-Khoury, junto a la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor René Barbera, que debuta en L'Auditori, y el bajo Davóne Tines, además de la participación del Orfeó Català.

El programa también incluirá 'La muerte de Cleopatra', de Héctor Berlioz, que volverá a contar con El-Khoury, y 'Sesostri, re d'Egitto', de Domènec Terradellas.

Medem ha asegurado sobre la 'Novena' de Beethoven que hay que recordar, "ahora más que nunca, los valores de libertad y fraternidad que defiende esta obra tan universal", y Morlot ha destacado la apertura con música de Terradellas y la necesidad de difundir el patrimonio musical catalán.