L'Auditori pondrá "la creación en el centro" en su programación de invierno

Tendrá a Josep Colom, Núria Rial, Les Musiciens du Louvre, Teodor Currentzis y Marian Slop

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona programará 45 producciones que se articulan en 58 conciertos para la temporada de invierno, con conciertos del pianista Josep Colom, Les Musiciens du Louvre y la soprano Núria Rial, entre otros, siguiendo el lema de "la creación en el epicentro".

El director de L'Auditori, Robert Brufau, ha dicho en rueda de prensa este martes que considera que hay que dejar de poner el foco en las instituciones en esta crisis, y centrarse en "la música y las personas, que están pasando hambre", tal y como sugiere el vídeo promocional de la temporada, protagonizado por Colom.

De la modificación de la Generalitat del tope de 500 personas en el aforo de los grandes equipamientos, Brufau ha dicho estar encantado con el cambio, aunque ha remarcado que en el marco europeo es "una excepción".

LA BANDA MUNICIPAL

La Banda Municipal de Barcelona dará comienzo al trimestre el 3 de enero con el concierto de Año Nuevo, al que le seguirán ocho programas más de la banda a lo largo del invierno, que contarán con la dirección de José R. Pascual-Vilaplana, Salvador Broyons, Carlos Ramón y Philippe Bach.

De sus conciertos, Brufau ha destacado los estrenos mundiales de 'Les càrregues', de Jordi Cervelló, y del poema sinfónico 'Joanot Martorell, l'espasa i la ploma', de Jordi Moraleda, así como los estrenos nacionales de 'Berglicht' d'Oliver Waespi y del 'Concert per a saxofons i conjunt de vent' de David Maslanka, que interpretará el cuarteto Kebyart Ensemble durante el Festival Emergents, que se celebrará del 25 al 28 de marzo.

LA OBC

A su vez, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) realizará un total de nueve programas, que incluirán un intercambio con la Orquesta Nacional de España el 12, 13 y 14 de febrero, y una gira por Catalunya en un concierto dedicado a Pau Casals, con paradas en Tarragona el 27 de febrero y en Manresa el 28.

Solistas como la violonchelista Sol Gabetta; la soprano Rial; los pianistas Varvara, Colom y Alberto Rosado; la violinista Letizia Moreno; la mezzosoprano Anna Alàs, o los directores Leonard Slatkin, Elim Chan, Pablo González, Alexander Liebreich, Duncan Ward, Kerem Hasan y Francesc Prat formarán parte también de los conciertos.

A su vez, la orquesta interpretará obras del compositor catalán Robert Gerhard para conmemorar el 50 aniversario de su muerte, así como las 'Variacions sobre un tema de Chopin', de Frederic Mompou, el 'Divertimento per a orquestra', de Joan Manén, y 'Nostalgia of light, Yearning for...', de Núria Giménez.

MARIN ASLOP Y TEODOR CURRENTZIS

L'Auditori recibirá también a dos orquestas internacionales: Marin Alsop y la Orquesta Sinfónica de Radio Viena el 10 de marzo, con la violonchelista Kian Soltani, y Teodor Currentzis y la Orquesta Sinfónica SWR de Stuttgart.

En el campo de la música antigua, el 16 de febrero Les Musiciens du Louvre interpretarán piezas de Georg Friedrich Händel, con la dirección de Franceso Corti y la soprano Emöke Baráth, y en el campo de la música de cámara, visitarán L'Auditori el Trio Zen --Esther Yoo, Narek Hakhnazaryan y Zhang Zuo--.

NUEVA CREACIÓN Y MÚSICA MODERNA

En el terreno de la nueva creación, en el marco de la propuesta Sampler Sèries, llegan la obra 'In Order to Avoid Disorder' de Alfredo Costa Monteiro; el programa 'Ludvan ven Beethowig' con obras de Clara Iannotta y Daniel Moreira, y 'Standing and Sitting', la 'performance' de ocho horas del percusionista y creador Ivo Sans.

En cuanto a música moderna, se podrá visitar el concierto 'Revisiting The Godfather', inspirado en la música de Nino Rota en clave de jazz; la presentación del último disco de Los Aurora, y recibirá a Lluc Casares Quintet.

En cuanto al Sit Back --una propuesta para experimentar con nuevas formas de vivir los conciertos, creando sinergias con los programadores más importantes de la ciudad--, Za! y la Transmegacobla se unirán para ofrecer su "particular visión de la música mediterránea".

PROYECTO EDUCATIVO Y DIGITAL

Siguiendo con su proyecto educativo, L'Auditori repondrá además los espectáculos 'Pica-So', de Dani Espasa; 'Maaambo!!!' con la Banda Municipal, y 'Out of the (cage)', con Frames Percussion, entre otros.

Sigue en pie también su plataforma digital, a la que ya se han suscrito unas 2.700 personas, según ha informado L'Auditori.