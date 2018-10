Laura Pérez cree que Munté y Valls buscan su "segunda oportunidad política" en Barcelona

Publicado 17/06/2018 10:32:46 CET

Cree que Bosch "no es un candidato fuerte" y ve valiente que BComú rompiera con el PSC

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Barcelona y candidata a dirigir Podem Barcelona, Laura Pérez, ha sostenido que la candidata del PDeCAT a las municipales del PDeCAT, Neus Munté, y el exministro francés Manuel Valls --que no descarta la oferta de Cs de ser candidato-- "buscan una segunda oportunidad política" en las elecciones de 2019.

"Ninguno de los dos representa un proyecto para Barcelona, ninguno tiene credibilidad cuando dice que quiere un proyecto, y me parece un peligro si lo tienen, porque tendríamos que ver cuál sería", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

De Munté ha destacado que viene del mismo modelo de CDC que el líder municipal del PDeCAT, Xavier Trias, con un modelo de ciudad "pensado para unos pocos, que ha permitido y ha puesto facilidades a la especulación" que aplicaron en el mandato de Trias como alcalde, cuando ya había problemas de vivienda en Barcelona, dice.

"No tiene un proyecto, y si lo tiene, es un modelo muy liberal con riesgos elevados ante los problemas que tenemos" ha criticado la también concejal de Relaciones Internacionales y Feminismos y LGTBI y también del Distrito de Sants.

Tras la propuesta de Munté de liderar una candidatura unitaria --algo que ya propuso el periodista Jordi Graupera con una lista unitaria de PDeCAT, ERC y Demòcrates--, ha advertido de que este espacio está "improvisando mucho".

Les ha reprochado falta de claridad en el proyecto, al plantear, por un lado, "una lista para que el proyecto de país llegue a la capital de Catalunya", y por otro, asegurar que tienen un proyecto de ciudad.

"Están lanzando mensajes en ocasiones contradictorios. Les pasará factura. Estos guiños despistan a la gente. El mensaje que dan es de improvisación y pierden credibilidad. Creo que Neus Munté ahora mismo no tiene credibilidad para presentarse a unas elecciones y vender que tiene un proyecto" para Barcelona, ha concluido.

Una vez analizada la trayectoria de Munté, se ha preguntado cuál será el papel de Graupera: "¿Qué papel o rol quiere jugar Graupera? Tendremos que esperar al siguiente capítulo de guiños para ver dónde se posiciona".

También es crítica sobre la posibilidad de que Valls sea el candidato de Cs, porque "no puede venir con un modelo francés a la ciudad de Barcelona desde un desconocimiento que ya nos muestran los concejales de Cs de aquí".

ERC

Es además crítica con el papel de ERC en el Ayuntamiento, donde no respaldó la ampliación del tranvía pese a que ediles republicanos del Àrea Metropolitana lo pedían y Alfred Bosch lo llevaba en su programa; ni respaldaron otras medidas sociales y de participación propuestas por Colau, lo que atribuye a una actitud "partidista".

"Le hemos visto jugar a hacer política, no le hemos visto a hacer política; a menudo, con una teatralización y los problemas de la gente no se afronta con teatro. La gente esto lo percibe. Le falta liderazgo. Creo que no tendremos un candidato fuerte; ahora bien, ERC conseguirá unos grandes resultados", augura.

Ha advertido a los partidos independentistas de que la gente "no se dejará engañar y no permitirá que Barcelona se instrumentalice" con el nacionalismo, porque considera que la ciudadanía tiene preocupaciones cotidianas y ve la ciudad como una posibilidad, no un instrumento.

RUPTURA CON EL PSC

Ha defendido la ruptura del pacto de gobierno que BComú tenía en el Ayuntamiento con el PSC, porque "fue un ejercicio de valentía y de participación democrática interna de un partido; un momento durillo" pero del que se siente orgullosa.

Ante el cambio de Gobierno central, Pérez cree que los 'comuns' no pueden "descartar alianzas en base a proyectos de ciudad" con los partidos progresistas, aunque confía en conseguir unos resultados electorales suficientemente buenos para constituir un Ejecutivo municipal fuerte.