Laura Rochera Arnal evoca en un poemario la importancia de vivir reteniendo los momentos felices

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La filóloga Laura Rochera Arnal acaba de publicar su primer poemario, 'Matí express' (Témenos Edicions), que evoca los momentos más felices para evitar que se vayan borrando el resto de la vida: "Con la literatura pretendo inmortalizarlos", ha explicado a Europa Press.

Reúne poemas de madurez, escritos entre los 40 años y los 43, una época en que "ha sabido encontrar la clave de la felicidad" en los detalles, como escribe el prologuista, el filólogo Toni Fabrés.

Por eso el poema que da título al libro es 'Matí express', como explica Rochera: "Simboliza la urgencia que todos tenemos de tener una mañana brillante y feliz en nuestro día".

Ella describe su obra como optimista y serena, en vez de pesimista y melancólica: "No es un lamento por lo que has tenido y no volverá, sino una celebración" por haberlo experimentado.

El libro empieza con 'Primer cop', recordando el nacimiento del primer hijo, como símbolo de todas las primeras veces que tiene la vida, y acaba con 'El darrer dia', un augurio de que la autora morirá sin miedo por haber retenido los momentos felices.

Otra pieza, 'Dòmino', simboliza con un juego de mesa las carambolas de la vida: "He querido hacer un juego intertextual" con el poema de Joan Vinyoli (1914-84) 'Joc', que identifica al yo con una bola en una mesa de billar.

Laura Rochera (Barcelona, 1975), licenciada en Humanidades y Periodismo, ha dedicado toda su vida a la literatura: primero como librera; después como correctora y lectora (RBA, Tusquets, Edicions 62) y actualmente como profesora de literatura catalana y castellana en Secundaria y Bachillerato.