Les Llars Mundet de Barcelona acogerán un centro de neurociencia aplicada

El rector de la UB Joan Guàrdia, la presidenta de la Diputación de Barcelona Lluïsa Moret, la consellera Núria Montserrat y el director de la CE en Barcelona Manuel Szapiro - UB

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El antiguo teatro del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona (UB) acogerá el futuro centro de investigación Centre de Neurociències Aplicades de Barcelona (BCAN), que aspira a situar a Catalunya como referente en neurociencia aplicada a la salud.

El proyecto está liderado por la UB a través del Institut de Neurociències (Ubneuro) y cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y la Generalitat, y las obras de rehabilitación, que deben estar acabadas antes de acabar 2028, tendrán un coste aproximado de 12 millones de euros, que financiarán ambas instituciones a través de fondos Feder, ha informado la UB este lunes en un comunicado.

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha afirmado que "no es suficiente generar conocimiento, sino que la investigación debe comportar mejoras concretas para la vida de las personas".

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha definido la iniciativa como "un proyecto de país con ambición internacional, que acogerá al mejor talento con una causa común, estudiar la magnífica caja que es el cerebro humano".

El director de la representación de la CE en Barcelona, Manuel Szapiro, ha señalado que este proyecto contribuye a la Unión Europea de la Salud, y ha enfatizado que Catalunya es "un punto de referencia en ecosistemas de innovación en salud".

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha celebrado que finalmente haya podido cristalizar "un proyecto de referencia y de alto impacto científico" como el BCAN en el antiguo teatro de Mundet.

El BCAN se ubicará en el antiguo teatro del Campus Mundet, edificio propiedad de la Diputación de Barcelona y cedido a la UB, construido en 1957 y que en su momento tenía capacidad para 1.300 personas, formando parte de la vida cultural del complejo asistencia de Llars Mundet.