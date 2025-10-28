L'Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona pone en marcha sus laboratorios profesionales

Uno de los laboratorios profesionales de Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona.
Uno de los laboratorios profesionales de Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 28 octubre 2025 13:53

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona ha puesto en marcha sus laboratorios profesionales, dentro del programa '+Escola', que incluyen acciones formativas específicas y de nivel vinculadas al mundo y a la práctica profesional.

EL centro de formación no reglada para personas adultas del organismo ofrece 3 itinerarios: moda, ilustración y pastelería, y se está trabajando para su homologación oficial, informa la Diputación este martes en un comunicado.

Alumnos y exalumnos de estas especialidades, así como personas que trabajen y estudien en estos ámbitos, "podrán ampliar conocimientos a través de estos seminarios de especialización con diferentes visiones y experiencias que aportan profesionales del sector".

Además, Escola de la Dona ha renovado su oferta formativa, adaptada a "las nuevas necesidades del mercado y la sociedad", además de preparar una nueva plataforma digital para la gestión académica y administrativa.

La Diputación ya tiene ocupadas el 75% de las plazas con un total de 2.360 alumnos inscritos, lo que supone un "récord" de matriculación.

Contador

Contenido patrocinado