L'Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona pone en marcha sus laboratorios profesionales

Uno de los laboratorios profesionales de Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona ha puesto en marcha sus laboratorios profesionales, dentro del programa '+Escola', que incluyen acciones formativas específicas y de nivel vinculadas al mundo y a la práctica profesional.

EL centro de formación no reglada para personas adultas del organismo ofrece 3 itinerarios: moda, ilustración y pastelería, y se está trabajando para su homologación oficial, informa la Diputación este martes en un comunicado.

Alumnos y exalumnos de estas especialidades, así como personas que trabajen y estudien en estos ámbitos, "podrán ampliar conocimientos a través de estos seminarios de especialización con diferentes visiones y experiencias que aportan profesionales del sector".

Además, Escola de la Dona ha renovado su oferta formativa, adaptada a "las nuevas necesidades del mercado y la sociedad", además de preparar una nueva plataforma digital para la gestión académica y administrativa.

La Diputación ya tiene ocupadas el 75% de las plazas con un total de 2.360 alumnos inscritos, lo que supone un "récord" de matriculación.