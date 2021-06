L'Estartit (Girona) recupera el Festival Beatles Weekend tras el parón por la pandemia

GIRONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Beatles Weekend de L'Estartit (Girona) celebrará su decimoquinta edición entre los días 6 y 11 de julio, con una programación que reunirá exposiciones, charlas, proyecciones de documentales y actuaciones musicales, tras cancelar su edición del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado este martes, la organización ha informado que el invitado especial de este año será el cantante de Los Sírex, Antoni Miquel 'Leslie', que recibirá el premio a Beatelmaníaco del Año; y que también se presentará el Arxiu Francino, una colección sobre el grupo inglés cedida a L'Estartit por el perioriodista Josep Maria Francino.

Los conciertos de este 2021 irán a cargo del dueto Ambdós Two of Us, que ofrecerán una revisión de canciones menos conocidas de The Beatles; Els Escarbats, que llevan desde 2008 reproduciendo la discografía de la banda de Liverpool; y Magical Mystery Grup, un grupo activo desde 1979 que ha colaborado con el músico británico Tony Sheridan.