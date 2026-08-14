Levantan el confinamiento de Can Caralleu con el incendio de Collserola (Barcelona) estabilizado

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un fuego, a 14 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El confinamiento del barrio de Can Caralleu decretado a raíz del incendio forestal en la sierra de Collserola (Barcelona) se ha levantado sobre las 19.00 horas de este viernes, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Así se ha decidido después de que el los bomberos dieran por estabilizado el fuego, que se ha declarado sobre las 15.40 horas de este viernes en una zona próxima a la avenida Pearson de Barcelona y que ha calcinado unas 10 hectáreas de terreno forestal, mayoritariamente matorrales y árboles.

El consistorio mantiene activado el Plan de Actuación Municipal (PAM) por Incendios Forestales en fase e Emergencia y, en lo que respecta a la movilidad, se han reabierto todas las vías, excepto el acceso a Collserola por la BV-1468, que todavía sufre afectaciones en el tramo entre Molins de Rei y Sarrià.