L'Hospitalet (Barcelona) cuadruplica su presupuesto de mantenimiento de la iluminación hasta 2027

Iluminación en las calles de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha cuadruplicado su presupuesto anual dedicado al mantenimiento de la iluminación pública hasta 2027, con el objetivo de mejorar la calidad y percepción de seguridad de las calles de la ciudad.

El contrato, adjudicado a la empresa Edison Next, invertirá 1,3 millones de euros al año para garantizar un buen estado de la iluminación, dedicando aproximadamente unos 50 de euros por farola, explica el consistorio en un comunicado este jueves.

La duración del contrato es de 2 años, prorrogables 1 año, e incluye el servicio para instalar las tomas de corriente eléctrica y los grupos generadores para las diferentes actividades culturales y festivas de la ciudad que se desarrollan en el espacio público.

Desde su entrada en vigor el pasado diciembre, se están revisando todos los soportes de alumbrado y cuadros, y se están reparando todos aquellos puntos de luz que no funcionaban con el objetivo de tenerlos todos reparados en los próximos 5 meses.

También se están reponiendo las farolas dañadas que se habían tenido que retirar: ya se han instalado 27 y se instalarán más de 70 más antes de finalizar el año, priorizando los puntos más urgentes en coordinación con los distritos.