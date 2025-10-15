Lia Kali, Ouineta, Figa Flawas y Svetlana, entre los nominados a los Premios Arc 2025

La entrega de premios será el 19 de noviembre en Tarragona

TARRAGONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Catalunya (Arc) ha nominado a los Premios Arc 2025 a Lia Kali, Ouineta, Figa Flawas, Svetlana, Judit Neddermann & Pau Figueres y La Fúmiga, entre otros.

En concreto, al premio a Artista o Grupo emergente están nominados Svetlana, Pitxorines, gavina.mp3 y Ouineta, y a Mejor gira de artista o grupo, Lia Kali, Figa Flawas, Buhos y La Fúmiga, informan los organizadores en un comunicado de este miércoles.

A Mejor gira de artista o Grupo de Jazz, Clásica o Tradicional, están nominados Belén Bandera, Judit Nedderman & Pau Figueres, KamBrass Quintet y Grabu, mientras a Mejor gira de artista o grupo familiar lo están La Menuda-Madame Lumière, La Colla Pirata, La Agència Secreta y Xiula.

Los nominados a Mejor gira internacional de artista o grupo incluyen a El Pony Pisador, Maruja Limón, Las Karmaba y Juantxa Skalari & La Rude Band, mientras a Mejor periodista o programa musical lo están Sona en Català (Ràdio Silenci), Silvia García (Tarragona Ràdio), Nando Cruz y Les Golfes de Gelida.

También se premiarán el Mejor grupo de versiones o tributos, la Mejor Orquesta o Grupo de Baile, la Mejor programación de Fiesta Mayor, la Mejor programación de festival o ciclo de conciertos de medio y gran formato, así como de pequeño formato, y la Mejor programación de espacio musical o sala de conciertos.

VOTOS Y GALA

El periodo de votaciones internas por parte de los miembros de ARC empieza este miércoles.

La entrega de los premios se celebrará el 19 de noviembre en el Teatre Tarragona, en una gala conducida por la activista y comunicadora Mar Grifoll que contará con actuaciones de Lecocq, Flashy Ice Cream, Kelly Isaiah y Okdw.

El mismo día de la gala, pero por la mañana, se celebrará la jornada de trabajo ProARC 2025 Tarragona, un encuentro profesional que cuenta con la colaboración del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), el Ayuntamiento de Tarragona y la Diputación de Tarragona.