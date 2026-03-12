En libertad provisional un detenido por disparar y matar accidentalmente a un hombre en Tarragona

TARRAGONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hombre que fue detenido el pasado 29 de diciembre por presuntamente matar accidentalmente a otro cerca del campo del Nàstic de Tarragona fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares al día siguiente, según informan los Mossos d'Esquadra y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Europa Press.

Los hechos sucedieron el pasado 21 de diciembre, cuando un hombre fue localizado sin vida y con una herida de bala en la zona de la Budallera.

Fue unos días más tarde cuando la policía catalana le detuvo, y tras pasar a disposición judicial al día siguiente la jueza acordó su puesta en libertad con privación de tenencia de armas y sus respectivas licencias, así como comparecencias mensuales ante el juzgado.

Por otro lado, fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que la víctima mortal estaba vinculada a una red criminal que vendía lentisco desde Tarragona a Europa, cuya organización fue desarticulada la semana pasada en una operación que se saldó con 10 detenidos por el tráfico de mil toneladas de este arbusto.

Finalmente, la causa está abierta por un delito de homicidio imprudente.