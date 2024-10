El Liceu de Barcelona proyectará un film de Kentridge en un concierto homenaje a Shostakóvich

El artista dice que algunas orquestas rechazaron el proyecto por ser sobre un compositor ruso

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogerá este viernes y sábado la película 'Oh to believe in another world' de William Kentridge que acompañará al concierto de la Sinfonía 10 de Dmitri Shostakóvich, dirigida por Josep Pons, para rendir homenaje al compositor y representar el contexto político de la Unión Soviética.

En rueda de prensa este viernes con el director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar; la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Judit Carrera; y la presidenta del grupo Sorigué, Ana Vallés, Kentridge ha explicado que la película se proyectará mientras la Orquestra Simfònica del Liceu toca la obra.

En la obra y en la película se pueden apreciar siete personajes principales --Shostakóvich, su alumna Elmira Nazirova, el poeta Marakovski y su amante, Stalin, Lenin y Trotski-- y Kentridge ha insistido en que la intención es ahondar en la vida política de la época del compositor: "Hay cosas que no podemos olvidar".

"Es una pieza que alude al contexto político en el que Shostakóvich estaba escribiendo esta sinfonía número 10. Después de 70 años, nos queda Shostakóvich: él es quien sobrevivió a todos ellos", ha señalado el artista sudafricano.

En la película, Kentridge ha combinado técnicas de animación stop-motion y dibujo dinámico, y está ambientada en un museo soviético hecho de cartón, y el artista ha dicho que, a través de una cámara de Iphone, querían transmitir "esa sensación de grandeza".

"ARTISTA MUY VISUAL"

Ha afirmado que ya había trabajado previamente con la música de Shostakóvich en otros proyectos, con su segunda película animada hace 40 años y con algunas producciones de ópera, y ha destacado que el compositor "es un artista muy visual".

"Creo que Shostakóvich escribió mucha música para películas. Él era muy consciente de cómo música e imagen interactúan", ha remarcado.

Kentridge ha dicho que la película está hecha "con una cierta flexibilidad para que el director no tenga miedo de tener que ir siguiendo las imágenes", ya que aunque en la partitura dice qué imágenes van saliendo, el director n odebe estar pendiente de ellas y que cada uno lo dirige a su manera.

CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD

Preguntado por la conexión de la obra con el contexto actual de Rusia, Kentridge cree que actualmente el país "intenta a través de la figura de Putin dar una nueva vida a Stalin" y aunque cree que hay ecos, en sus palabras, de lo que ocurre hoy en día, insiste en que no es una referencia directa.

Ha explicado que cuando presentó el proyecto hubo orquestas y países que se negaron a presentarlo porque, según dice, no querían ninguna relación con compositores rusos, algo que Kentridge critica: "Me parece un enfoque corto de miras. Lo importante aquí es entender lo que dice la música".

La película de Kentridge fue un encargo de la Orquesta de Lausana (Suiza), y ya se ha visto en Johannesburgo (Sudáfrica), en Viena (Austria) y en Hong Kong (China), y el compositor ha avanzado que se representará en Nueva York en diciembre, así como en Londres.

En paralelo al concierto, este jueves el artista ha conversado con el escritor Julian Barnes en el CCCB y este viernes ofrecerá la charla 'L'art que ha sentit' a estudiantes de ESO; y el sábado la Fundació Sorigué de Lleida inaugurará una exposición que explora el universo creativo de Kentridge, basada en su fondo de colección.