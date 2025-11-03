El Liceu concede a Josep Pons, Javier Camarena y Marina Abramovic sus medallas de honor

Archivo - La artista Marina Abramovic posa en la presentación de la performance '7 deaths of Maria Callas' en el Gran Teatre del Liceu, a 6 de marzo de 2023, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov.

El patronato del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, encabezado por su presidente Salvador Alemany, ha aprobado conceder las Medallas de Oro del Liceu al director de orquesta Josep Pons, el cantante Javier Camarena, la artista Marina Abramovic, el director de escena Àlex Ollé, el compositor Hèctor Parra, la bailarina Anna Maleras y a la entidad Òpera de Catalunya.

Según ha informado este lunes el teatro lírico en un comunicado, que entregará los reconocimientos el 17 de noviembre en un acto en el Liceu, también ha decidido otorgar una medalla de oro a título póstumo a Joan Uriach y otra al mecenazgo al Banco Santander y la Fundación Santander.

Estos galardones son la máxima distinción honorífica que otorga la institución con el objetivo de enaltecer la labor, dedicación y actividad llevada a cabo por personas, instituciones o colectivos en diferentes ámbitos culturales, poniendo por delante el prestigio, la internacionalización y el reconocimiento de la cultura.

La Medalla de Oro artística ha recaído en el director de orquesta Josep Pons, por sus 13 años al frente de la Orquesta del Liceu y para reconocer su contribución a "la excelencia musical y cultural del país" y su papel en la consolidación del proyecto musical del Liceu.

El cantante Javier Camarena ha recibido la Medalla de Oro voz por su "predisposición, disponibilidad y estima" hacia el Liceu, donde participó en el Concurso Francesc Viñas en la edición 2004-2005 y debutó en la temporada 2012-2013 con 'L'elisir d'amore'.

La Medalla de Oro de especial dedicación ha sido para Àlex Ollé por su amplia y aclamada trayectoria internacional en la creación de producciones operísticas, y la Medalla de Oro a las artes plásticas ha sido para Marina Abramovic por su papel clave en la redefinición del arte contemporáneo desde los años 70.

Hèctor Parra ha recibido la Medalla de Oro de composición por su trayectoria en la creación musical contemporánea y su especial dedicación al género operístico, y Òpera de Catalunya la Medalla de Oro institucional por su contribución a la promoción, divulgación y difusión de la ópera.

JOAN URIACH A TÍTULO PÓSTUMO

La bailarina y coreógrafa Anna Maleras ha sido reconocida con la Medalla de Oro de danza por su labor de difusión de la danza contemporánea.

El patronato del Liceu ha concedido la Medalla de Oro de mecenazgo al Banco Santander y la Fundación Santander por su compromiso social y promoción de la cultura, y a título póstumo la Medalla de Oro de filantropía a Joan Uriach --fallecido en diciembre de 2024-- por su estima y compromiso con el coliseo lírico.