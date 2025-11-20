El Liceu recupera la producción de Mario Gas de 'L'elisir d'amore' con Camarena y Yende

El Liceu de Barcelona recupera la producción de Mario Gas de 'L'elisir d'amore' con Javier Camarena y Pretty Yende - LICEU

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona recuperará a partir del sábado la ópera 'L'elisir d'amore', la comedia de Gaetano Donizzeti, en la producción de Mario Gas y que cuenta en esta ocasión con el tenor Javier Camarena, la soprano Pretty Yende y el debut de Serena Sáenz en el rol de Adina.

En rueda de prensa, Mario Gas ha celebrado que la producción "todavía tenga una buena vida" y siga viva tras tantos años, recordando que surge en la Barcelona de los años 80, y ha remarcado que el reparto de esta reposición es espectacular.

El venezolano Diego Matheuz, que ya dirigió 'Don Pasquale' en el Liceu en 2015, será el encargado de dirigir las 15 funciones programadas de 'L'elisir d'amore' hasta el 15 de diciembre, que ha contado con Leo Castaldi como repositor.

Castaldi ha dicho que esta ópera tiene una conexión especial con la platea lo que le permite entender la longevidad de la producción, y la ha reivindicado como "una fiesta de la ópera, de celebración de lo que es ir a la ópera".

"CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS" DEL LICEU

El director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar, ha asegurado que esta producción es "un clásico de los clásicos" en el Liceu, y ha subrayado el elenco porque cantar esta obra, que trata sobre la fe en el amor y la cultura, no es tan sencillo como parece.

Esta producción de 'L'elisir d'amore', con una trayectoria de más de 40 años y revisada en 2005, traslada la acción a una pequeña ciudad italiana de 1922 y potencia el humor de Donizetti con referencias al cine musical y referencias al cine de Federico Fellini.

La historia cuenta como Nemorino, un agricultor ingenuo y de buen corazón enamorado de Adina, que no le corresponde, y el estafador Dulcamara le vende un filtro de amor para enamorarla.

El origen de esta producción se remonta a la Barcelona de principios de los años 80 cuando Gas comenzó a interesarse por la ópera y presentó diversos montajes en el Festival Grec, y en 1983 se estrenó con éxito 'L'elisir d'amore', que diez años después recuperó el Festival de Peralada.

El Liceu la adoptó en la temporada 1997-1998 en la etapa en Teatre Victòria tras el incendio de 1994, y pocos años después encargo a Gas una revisión que estrenó en 2005, que es la que continúa viva y que desde esa fecha se ha representado en las temporadas 2012-2013 y 2017-2018.

Esta reposición contará con un total de 15 funciones concentradas en tres semanas, lo que implica contar con diversos intérpretes para los personajes principales de Nemorino y Adina, pero también para secundarios como Belcore y Dulcamara.

DIFERENTES REPARTOS

El papel de Nemorino será interpretado por el tenor mexicano Javier Camarena, así como por el norteamericano Michael Spyres y el neozelandés Filipe Manu, y el de Adina tendrá a la soprano sudafricana Pretty Yende, la valenciana Marina Monzó y el debut en este rol de la barcelonesa Serena Sáenz.

Coincidiendo con la ópera, el escultor madrileño Gonzalo Guzmán ha instalado en el Liceu 'El dolmen de Nemorino', una obra monumental de casi 5 metros de altura concebida para el Saló dels Miralls y que se inaugurará el sábado coincidiendo con el estreno de la ópera.