Licitado el proyecto para construir dos rotondas en Calders (Barcelona)

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado la redacción del proyecto constructivo de dos rotondas en el municipio de Calders (Barcelona) por valor de 121.244 euros.

El plazo de redacción será de diez meses y las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 10 de septiembre, según ha informado este miércoles la Generalitat en un comunicado.

Las rotondas estarán ubicadas al paso de la carretera N-141c, que conecta Calders con las localidades de Navarcles y Moià (Barcelona).