Licitados por 6,2 millones la renovación de 31 kilómetros en la vía Zaragoza-Lleida-Tarragona

Línea Zaragoza – Lleida – Tarragona a la altura de la estación de Raimat - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado por 6,2 millones de euros la renovación del tramo de vía de 31 kilómetros comprendido entre Selgua (Huesca) y Lleida, que forma parte de la línea Zaragoza-Lleida-Tarragona.

La actuación "reforzará la fiabilidad del trazado tanto para trenes de viajeros como de mercancías, dado que se trata de una de las líneas con mayor tráfico de carga y por la que está previsto que circulen servicios de autopista ferroviaria", informa el Ministerio este jueves en un comunicado.

Para ello, Adif desplegará en este tramo 44.324 traviesas nuevas, y de mayores prestaciones (monobloque, polivalentes y de hormigón), que refuerzan los parámetros de geometría de la vía mejorando su estabilidad y alineación y redundando por tanto en las condiciones de confort y fiabilidad para las circulaciones.

La actuación se completa con ajustes en la geometría de la vía, y el resto de elementos que la componen (balasto y carril).

La actuación se suma a las ya impulsadas para renovar la red ferroviaria convencional en Aragón y Catalunya, fomentar el transporte de mercancías y unir la línea al tráfico internacional, que se estima implicarán una inversión global de 355,7 millones de euros.