Lleida cambiará el nombre de cuatro calles que reconocen a franquistas por el de mujeres

Publicado 15/11/2018 11:22:11 CET

Se mantendrán los nombres de otras cinco calles elegidas por unanimidad en democracia

LLEIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, ha anunciado este jueves la retirada de cuatro nombres de calles de personalidades relacionadas con el franquismo, que a partir de ahora serán bautizadas con nombres de mujeres reconocidas.

Larrosa, en un encuentro organizado por el Colegio de Periodistas de Catalunya de la demarcación de Lleida, ha dicho que su decisión de cambiar los nombres de es una petición que reclama desde hace tiempo la plataforma Lleida libre de Franquismo.

Larroda ha anunciado la firma "inmediata" de los decretos para que se retiren los nombres de las calles Alcalde Arenyn, la avenida Joan Recasens, de la calle y de los bloques Hemanos Recases y Sangenís Bertran.

"No lo he hecho con los nombres de Montaña, Sangenís, Nadal Gaya y Camelo Fenech, que se pusieron en democracia" porque los grupos políticos de la Paeria lo aprobaron por unanimidad, ni con la calle Luis Besa porque no queda acreditado que participara en los hechos que se le han imputado, ha afirmado el alcalde.

Sobre los nombres de mujer que sustituirán a los retirados, el alcalde ha señalado que hay algunas peticiones aunque que todavía no se ha hecho la selección.