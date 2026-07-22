Lleida decreta 2 días de luto por la muerte del escritor Josep Vallverdú

Banderas en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha decretado luto este miércoles y jueves en la ciudad por la muerte del escritor leridano Josep Vallverdú, a la edad de 103 años.

Durante estos dos días la bandera del municipio ondeará a media asta en el Ayuntamiento, informa en un comunicado.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado la figura de Vallverdú como una persona comprometida con la cultura y las letras: "Desaparece un referente en favor de la cultura catalana, en favor de la creatividad y en favor de explicar nuestro país con palabras sencillas, que son entendidas por todos".