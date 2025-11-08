Lleida y Òrbita25 abren la convocatoria para la incubación de dos proyectos de videojuegos

Participantes de la Ponent Game Jam en Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida y la entidad Òrbita25 han abierto la convocatoria para la incubación de dos proyectos de desarrollo de videojuegos, con el objetivo de fomentar el emprendimiento e impulsar el talento digital en la ciudad.

Este programa de incubación es un itinerario de apoyo con acompañamiento profesional para que los jóvenes puedan convertir un prototipo inicial en un videojuego con potencial de salir al mercado, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

El programa es gratuito y los equipos seleccionados recibirán formación sobre el sector de los videojuegos, asesoramiento personalizado y una ayuda económica de 1.000 euros.

La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre y el programa tiene una duración de seis meses con alojamiento en el 'coworking' Casa de la Fusta para los proyectos.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto HOME, que integra políticas de vivienda, ocupación, movilidad y emprendimiento con el objetivo de facilitar la emancipación y inserción laboral, especialmente de la población joven.