Lleida pone en marcha un servicio telefónico de atención y gestión tributaria

El nuevo servicio telefónico de atención y gestión tributaria - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida pone en marcha este lunes un servicio telefónico de atención y gestión tributaria, que permitirá a los contribuyentes aclarar dudas relativas a los impuestos, tasas y sanciones y también llevar a cabo gestiones sencillas totalmente por teléfono.

El teléfono, el 973 135 105, funcionará de lunes a viernes laborables en horario de 9 a 14 horas, informa el consitorio en un comunicado este domingo.

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, ha destacado que el servicio "se orienta a reducir la brecha digital y a acercar la administración a la ciudadanía, para ofrecer otro canal por el que ser atendidos de forma personalizada".

Además también se podrán gestionar domiciliaciones, cambios de datos fiscales, duplicados de documentos de pago y planes personalizados de pago.

Este servicio complementa la sede electrónica y la oficina virtual tributaria de las que ya dispone el ayuntamiento.