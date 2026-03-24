Lluís Homar interpretará al emperador Adriano en el Teatre Romea de Barcelona hasta el 10 de mayo

Cartel del espectáculo - GRUP FOCUS

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Romea de Barcelona acogerá desde este miércoles 25 de marzo hasta el 10 de mayo la obra 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar y dirigida por Beatriz Jaén, en la que el actor Lluís Homar interpretará al emperador Adriano en un "gran retrato sobre el poder y la vida".

En un comunicado este martes del Grup Focus, se informa de que el espectáculo también está protagonizado por Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle, y que es una producción del Teatre Romea y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El vicepresidente de arte y contenidos de Focus, Jordi González, ha destacado el "viaje increíble" que está suponiendo la gira de 'Memorias de Adriano' desde su estreno en agosto en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y ha remarcado la importancia de que un espectáculo como este se represente en el momento actual.

La directora del espectáculo, Beatriz Jaén, señala que, a partir del texto de Yourcenar, se hace una translación de la figura de un emperador romano a "un alto gobernante" de la actualidad.

"Ella (Yourcenar) escribe estas memorias del emperador metiéndose en su cabeza, en un viaje muy íntimo donde parece que Adriano se esté confesando, y hemos querido llevar esta intimidad a una actualidad donde vemos a un presidente, un líder político que podría haber sido aquel emperador del siglo II, en el momento en el que está preparando su discurso de sucesión", afirma.

Por su parte, Homar considera que en esta obra sí que hay un sentido de modernidad por la manera en cómo el espectáculo "interpela al espectador a partir de la puesta en escena, ya que es un texto que habla y hace reflexionar" sobre todo lo que se está viviendo en la actualidad.