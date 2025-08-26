Lluís Puig deja la alcaldía de Palamós (Girona) después de 10 años en el cargo

GIRONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palamós (Girona), Lluís Puig, ha anunciado este martes que deja la alcaldía tras más de 10 años en el cargo por motivos personales, según ha informado ERC en un comunicado.

Puig ha explicado que "después de haberlo meditado mucho, he decidido cerrar esta etapa de más de 10 años de alcaldía" y ha destacado que se trata de una decisión tomada desde la honestidad al considerar que no afrontaría la próxima etapa con la energía necesaria.

ERC Palamós i Sant Joan ha agradecido la "dedicación y valentía" de Puig al frente del consistorio, ha subrayado proyectos como la reforma del Passeig del Mar, el nuevo camino de ronda o el impulso de vivienda cooperativa y ha anunciado que la portavoz republicana Maria Puig asumirá el liderazgo en la nueva etapa.