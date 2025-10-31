Los locales de ocio nocturno de Catalunya prevén facturar un 1,7% más esta Castanyada

Archivo - Grupos de jóvenes en las inmediaciones de un local de ocio nocturno - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los locales de ocio nocturno de Catalunya prevén aumentar su facturación un 1,7% durante la Castanyada respecto al año pasado, siendo una de las tres fechas más importantes del año para el sector junto con Nochevieja y las cenas de empresa.

Así se desprende de un informe de este viernes de Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província; la Federació d'Oci Nocturn a Catalunya; la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola.

En concreto, la Castanyada se mantiene entre las tres celebraciones con mayor impacto económico del año, junto con Nochevieja (86,7%) y las cenas de empresa de Navidad (53,3%) y por encima de otras fechas como Carnaval o las fiestas populares locales.

Según el informe, un 95% de los locales catalanes celebrará esta festividad, que consigue generar una facturación de alrededor de un 30% superior a la de un sábado normal.

REFORZARÁN LA PLANTILLA

El precio medio de la entrada se sitúa en torno a los 24 euros y el público mayoritario rondará entre los 25 y los 30 años, con predominio de asistentes de la misma ciudad (47%) y provincia (33%).

En materia laboral, el 60% de los locales reforzará su plantilla, con una media de tres empleados adicionales por establecimiento, y el 73% aumentará su personal de seguridad durante la noche del 31 de octubre.