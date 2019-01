Lolita Flores encarna a una 'Fedra' "del siglo actual" en el Teatre Romea

Publicado 09/01/2019 13:56:31 CET

"Amar no debería estar prohibido sea de la clase que sea"

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Romea de Barcelona acoge desde este miércoles y hasta el 20 de enero el espectáculo 'Fedra', de Paco Bezerra y con dirección de Luis Luque, con Lolita Flores como protagonista, que encarna a una mujer "del siglo actual".

"Amar no debería estar prohibido, sea de la clase que sea: hombre, gato, perro, mujer o caballo. El amor tendría que ser libre y no tendrían que ponerse cortapisas a alguien que ama de verdad", ha dicho la actriz en rueda de prensa este miércoles.

"Fedra sabe que lo que está haciendo se lo van a prohibir pero su amor es mucho más fuerte", ha relatado Flores, que ha defendido, citando a su madre Lola Flores, que la edad se lleva en el corazón y no en la biología.

Ha relatado que su personaje se siente joven y por eso se enamora de un hombre joven, al que ama de un modo obsesivo y enfermizo porque, como reina, vive encerrada: "La única ilusión que tiene es poder amar a alguien que le está dando juventud".

Ha sintetizado que la propuesta teatral versa sobre la libertad de amar a quien se quiera de verdad sin pensar en lo que puede deparar el destino, y que se trata de un texto "lleno de poesía y cotidianidad".

NO ES UN CLÁSICO "ENCOLADO"

"No es el clásico al uso de la voz encolada y las palabras", ha defendido la actriz, ya que si bien lo escribieron hace 2000 años, Paco Bezerra ha logrado sacar la esencia: el amor prohibido de Fedra con las palabras de hoy en día, ha descrito.

Ha advertido de que no aparecen los dioses, sino un amor prohibido que puede ocurrirle a cualquiera en sus hogares actualmente, y ha remarcado: "No es un peñazo de un texto relamido y largo", sino que contiene una poesía que llega al corazón.

Sobre la interpretación del personaje ha dicho: "Como en mi vida no he sido muy correspondida en el amor, no me ha sido difícil", y ha detallado que basta con remover en el interior para evocar aquellas sensaciones y llevarlas a escena de un modo muy contenido.

La actriz ha destacado la importancia de Barcelona para ella: "Yo soy 'fifty-fifty' porque mi padre es del barrio del Gràcia. Digo 'es' aunque no viva", ha remarcado.

"Mi padre me enseñó a amar esta tierra", ha agregado Lolita, que ha lamentado que cada día se le va algún ser querido, como su tío y confidente Moncho, y este martes el dramaturgo Manuel Veiga, al que le dedicará la función de la noche de este miércoles.

PROPUESTA CONTEMPORÁNEA

El director Luis Luque, debutante en Barcelona, ha concretado que se trata de una propuesta "contemporánea", encargada por Luis Cimarro director del Festival de Mérida (Badajoz), donde se estrenó en verano esta obra.

"Es la historia de una mujer que ama y ningún poder masculino le dirá que no puede amar a esa persona", ha relatado el director, que ha apostado por una versión actual, arriesgada y llena de pasión de la mano de un lenguaje también contemporáneo y una mujer autónoma, no sumisa al hombre.

Sobre el trabajo de interpretación con Lolita ha asegurado: "Cuando alguien tiene un corazón grande, puede desarrollar ese corazón sobre el escenario", y ha defendido que encarna al personaje desde sus tripas.

También participan en el reparto la actriz Tina Sáez, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y Juan Fernández.