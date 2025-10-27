López (CC.OO.) acusa a Junts de "alimentar la antipolítica y dar alas a la extrema derecha"

Archivo - La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha acusado a Junts de "alimentar la antipolítica y dar alas a la extrema derecha" después de que la ejecutiva del partido haya acordado por unanimidad romper con el PSOE.

"Ni reducción de jornada, ni presupuestos para reforzar los servicios públicos, ni inversiones para la vivienda o Rodalies. Solo gesticular", ha criticado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este lunes.

Junts lo ha decidido en una reunión en Perpignan (Francia) que ha empezado a las 10 de este lunes y se ha alargado hasta las 13.15.