López (CC.OO.) reafirma que Catalunya es "un solo pueblo" y el catalán lengua de cohesión

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha reafirmado este viernes que Catalunya es "un solo pueblo" y el catalán una lengua de cohesión, de construcción de democracia y de defensa de los derechos laborales.

"La construcción nacional de Catalunya, hoy en día más que nunca, es indisociable de la lucha contra el racismo, la xenofobia, la desigualdad y la precariedad laboral", ha sostenido tras la tradicional ofrenda floral al monumento Rafael Casanova por la Diada.

Según López, es necesario defender actualmente este mensaje ante los que quieren dividir a la clase trabajadora.