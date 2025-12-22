López (Comuns) pide a Sánchez reformular "el rumbo de la legislatura" para reforzar la coalición

(I-D) La Portavoz De Los Comuns En Badalona, Aïda Llauradó; La Coordinadora Candela López, Y La Diputada En El Congreso Viviane Ogou, En Una Rueda De Prensa En La Sede Del Partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Candela López, ha instado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "un giro social del Gobierno inminente y una reformación del rumbo de la legislatura" para reforzar la continuidad de la coalición, de la cual forman parte dentro de Sumar.

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, López ha pedido una "regeneración democrática con explicaciones y responsabilidades públicas" y medidas sociales que permitan sostener la coalición de gobierno --textualmente-- hasta el final.

"Necesitamos que el PSOE mueva ficha", ha afirmado, y ha exigido que el presidente dé respuestas a la preocupación de la ciudadanía y de las izquierdas.

En este sentido, ha tachado de insuficientes las declaraciones de Sánchez y ha agregado: "Esta crisis que vive el Gobierno es una crisis provocada por el PSOE, por sus errores, por sus casos de corrupción, por sus casos de acoso sexual".

"Esperamos que mañana podamos tener este escudo social tan reclamado también desde nuestra fuerza política con todas estas medidas tan necesarias para poder seguir reforzando la agenda social del Gobierno de coalición", ha concluido.

EL PP "HA FRACASADO"

Por otra parte, López ha valorado los resultados electorales de este domingo en Extremadura, los cuales otorgaron la victoria al PP de María Guardiola con 29 escaños --a cuatro de la mayoría absoluta-- y dispararon a Vox de 5 a 11 diputados.

"El PP ha fracasado en la estrategia de buscar la mayoría absoluta y se ha encontrado una mayor dependencia de Vox", ha dicho López, que ha lamentado el giro a la derecha en gobiernos condicionados por Vox, en sus palabras.

Asimismo, ha afirmado que los resultados no han sido positivos para los partidos de izquierdas, aunque ha subrayado el crecimiento de Unidas por Extremadura, que ve como respuesta al trabajo de la formación por "los problemas reales que tiene la ciudadanía" y problemáticas más locales y arraigadas al territorio.

Respecto al PSOE, ha sostenido que los extremeños le han dado "otro toque de atención", precisamente, por los casos de corrupción y acoso y, ha dicho, por la desconexión de gran parte del electorado.