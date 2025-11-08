López (ERC) reivindica que cada vez "haya más niños en la Catalunya Nord que aprendan en catalán"

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha reivindicado que cada vez "haya más niños en la Catalunya Nord que aprendan en catalán" y ha dicho que es muy positivo, textualmente.

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios desde Perpignan (Francia) durante la manifestación de la 'Diada de la Catalunya Nord', donde ha destacado el trabajo "muy importante" de ERC para conseguir que hay más dinero para guarderías en este territorio.

Ha querido recordar que hace 366 años, a su juicio, el Tratado de los Pirineos partió la nación por la mitad, y ha afirmado que su formación cree que algún día "Perpignan y Barcelona volverán a ser las ciudades más importantes de los Països Catalans".