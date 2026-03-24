Loquillo, Sergio Dalma y Rosario actuarán en el Mar d'Estiu de Santa Susanna (Barcelona)

Cartel del Mar d'Estiu 2026. - MAR D'ESTIU

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Mar d'Estiu de Santa Susanna (Barcelona), que se celebrará entre el 31 de julio y el 17 de agosto, tendrá a Loquillo Sergio Dalma y Rosario, entre otros, informan los organizadores en un comunicado.

La programación, presentada este martes en Barcelona, incluye también a Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Antonio José y Miguel Ríos.

La completan conciertos dobles de Els Amics de les Arts con Ginestà y Leire Martínez con Marlena, así como una noche de humor con Miguel Miguel, Isabel Rey y Andreu Casanova.