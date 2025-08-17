'L'Ull del Temps' incorpora 3D al visor de la evolución del territorio de Catalunya desde 1945

Captura de pantalla del visor "L'ull del temps": La imagen en blanco y negro es de 1945 y la de color es actual - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de la Generalitat ha renovado en 3D la aplicación web L'Ull del Temps, un visor virtual a disposición de la ciudadanía para explorar la evolución del territorio catalán desde 1945.

Una de las nuevas funciones es activar la localización del móvil para que el usuario vea in situ como era el territorio donde está, y además se puede generar un enlace de la posición para compartirlo, informa la Conselleria de Territorio este domingo en un comunicado

La aplicación, a la que se puede acceder desde el navegador o instalándose en un móvil, permite ver la producción cartográfica hasta hoy basándose en vuelos fotogramétricos de EE.UU. en 1945 y 1956 y en otros realizados por las administraciones catalanas y el propio ICGC.