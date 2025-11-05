El Macba se sumerge en el panafricanismo en una exposición con más de 500 objetos

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) se sumerge en las manifestaciones culturales del panafricanismo, que han dado forma a movimientos sociales, políticos y estéticos en el último siglo, a través de más de 500 objetos de un centenar de artistas e intelectuales producidos en África, Europa y América.

La exposición 'Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica', que se podrá ver desde este jueves al 6 de abril de 2026 y marca el inicio del Año Treinta del museo, "no pretende ser una historia del panafricanismo completa", sino desarrollar unos episodios concretos, ha explicado este miércoles la directora del Macba y cocomisaria, Elvira Dyangani Ose.

La exposición, que Dyangani Ose ha resaltado como "pionera", quiere revelar la influencia del panafricanismo en las dos guerras mundiales, la República y la Guerra Civil española, las independencias de las metrópolis coloniales, la lucha contra las dictaduras y los movimientos por los derechos civiles.

La muestra incluye creaciones populares, libros, carteles, discursos políticos y música, en diálogo con pintura, fotografía, escultura y vídeo, en una exposición en la que tienen protagonismo periódicos, revistas, carteles, libros o folletos, con un análisis del panafricanismo desde principios del siglo pasado hasta la actualidad.

'Proyectar un planeta negro' se sumerge en el panafricanismo a través de nueve ámbitos y con piezas como la virgen negra de Theater Gates 'Alls my life I has to fight' --que retrotrae a la Moreneta--; 'Ombre indigène', de Edith Dekyndt; 'Bandera afroamericana', de David Hammonds; 'Relic traveler', de Larry Achiampong; '¡Asesinos, asesinos!', de Kader Attia, y 'Dunham', de Simone Leigh.

El cocomisario Antawan I.Bird ha asegurado que el concepto de panafricanismo no se había explorado en profundidad sobre el arte, el cocomisario Matthew S.Witkowsky ha remarcado que el proyecto es fruto del diálogo y abre una puerta a que la institución que la acoge se formule de forma distinta, y la cocomisaria Adom Getachew ha resaltado que la exposición hace referencia a "un planeta negro, no el planeta negro".

El proyecto es una colaboración del Art Institute de Chicago, el Barbican Centre de Londres, el Kanal Centro Pompidou de Bruselas y el Macba, que se estrenó en Chicago y que, tras su paso por Barcelona, itinerará al Barbican de Londres a partir de junio.

DOCUMENTACIÓN DEL MACBA

Pese a compartir el grueso del contenido de la exposición, la muestra del Macba incorpora tres fuentes documentales: documentación que recoge las interpretaciones que se hacían de África y su diáspora hasta los años 60; material de la plataforma panafricana Chimurenga, y un trabajo de investigación y documentación de Tania Safura Adam.

El trabajo que se muestra en la exposición se complementa con el ensayo 'Panáfrica. Arte e imaginarios políticos para la construcción de un planeta negro', que incluyen textos históricos, contemporáneos y nuevos que reivindican el panafricanismo como una de las claves para entender algunas cuestiones de la historia contemporánea catalana y española.

Dyangani Ose ha explicado que la exposición revisa la historia panafricana y "cómo atraviesa" la historia catalana y española como parte del imaginario, y como Barcelona se situó como un escenario clave para entender los vínculos entre antifascismo, anticolonialismo y panafricanismo.

La exposición incluirá un programa público que contempla un ciclo de cine, conversaciones y 'performances' en colaboración con La Poderosa, Filmlab Palestine, la Filmoteca de Catalunya, Dart Festival, Acció>Cinema y Zumzeig y un congreso internacional sobre urbanismos negros.