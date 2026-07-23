El Maldà de Barcelona reivindicará el teatro de compañía en la temporada 2026-27 - EL MALDÀ

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Maldà de Barcelona reivindicará en la temporada 2026-2027 el teatro de compañía en un año marcado por la memoria, la actualidad política y la comunidad con 12 espectáculos y en la que Els Pirates Teatre, compañía gestora de la sala, cumplirá 25 años de trayectoria.

"Espíritu crítico, política, territorio, humor o drama, cada una con su especialidad pero con un elemento común: el colectivo como forma de creación, convivencia, crecimiento y residencia artística", ha asegurado Núria Cuyàs, miembro de Els Pirates Teatre.

El Maldà presenta una temporada que invita a redescubrir el pasado para entender el presente, con 5 estrenos, 6 reposiciones y 1 espectáculo de danza dentro del ciclo 'On el Teatre Batega'.

La temporada se abrirá en septiembre con la comedia 'Consulta familiar' tras su paso por el Festival Grec, y en octubre se programará la sátira musical 'Lo de Jaume I', de Al Cel Cia, para hablar del auge de la extrema derecha.

Otras obras que se verán durante la temporada serán ''Hi! I'm Steven', de la compañía Les Pinyes; las recuperaciones del homenaje musical 'Guillermotta' y de 'Escenes d'una separació'; 'Observin aquests fills de puta', de la compañía Dúo Fàcil; 'Els oblidats', de Els Pirates Teatre, y 'Cartografia de la llum' de Col·lectiu Desasosiego.

El Maldà ha cerrado la temporada 2025-2026 con 11.176 espectadores y un 85% de ocupación, con 16 espectáculos y 277 funciones.