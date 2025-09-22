Mango anuncia al tenista noruego Casper Ruud como nuevo embajador global de Mango Man

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda Mango ha anunciado al tenista noruego Casper Ruud como nuevo embajador global de Mango Man, convirtiéndose en la imagen de la nueva campaña para presentar la última colección de Essentials, informa la compañía este lunes en un comunicado.

Esta propuesta se centra en la versatilidad de las prendas básicas del armario del hombre actual y ya lleva varias temporadas siendo una de las colecciones principales de Mango Man.

Mango Man cuenta con más de 560 puntos de venta en más de 90 países y presencia online en 80 mercados, y con esta acción la compañía consolida la palanca Elevate de su Plan Estratégico 2024-26.