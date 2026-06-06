Mango Home abrirá su primera tienda en Bilbao

La tienda de Mango Home en Bilbao - MANGO

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mango inaugurará próximamente su primera tienda física Mango Home en el País Vasco, concretamente en la ciudad de Bilbao, con una superficie de 320 metros cuadrados, informa este sábado en un comunicado.

Ubicada en la calle de Rodríguez Arias, 1, en los bajos del edificio residencial de lujo Acrux, la apertura de la tienda "afianza el posicionamiento de la línea de hogar en el mercado nacional concibiendo el espacio como un auténtico hogar donde los clientes".

Desde su lanzamiento en 2021, "Mango Home ha más que triplicado su tamaño" y en la actualidad opera en 34 mercados online, principalmente en Europa y Estados Unidos, y cuenta con tiendas físicas en España.

La nueva apertura en Bilbao está alineada con los objetivos de su Plan Estratégico 4E 2024-2026, a través del cual la compañía "consolida su firme apuesta por las tiendas físicas como espacios de conexión directa con sus clientes".

CRECIMIENTO TERRITORIAL

El nuevo espacio en la capital vizcaína alberga una colaboración exclusiva con el diseñador y ceramista vasco, Julen Ussia: "Llegar a Bilbao representa un hito fundamental en nuestra fase de crecimiento territorial. Estamos apostando por el enorme potencial de esta línea", ha dicho la directora de Mango Home, Nuria Font.

En el País Vasco, la compañía suma un total de 18 tiendas, que representan más de 6.340 m2 de superficie comercial.