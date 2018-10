Manuel Valls afirma que no es el candidato de Cs y tendrá una lista 'cremallera' paritaria

Publicado 27/09/2018 12:05:33 CET

Rivera y Arrimadas no fueron a su acto porque era para los barceloneses "sin trincheras políticas"

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este jueves que no es el candidato de Cs a la Alcaldía de Barcelona, sino el de una plataforma que quiere crear las condiciones para generar una "unión muy potente para Barcelona", que contará con una lista 'cremallera' paritaria, por lo que su número dos será una mujer.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que no fue Cs quien le propuso optar a la Alcaldía, ni él se lo planteó al partido de Albert Rivera, sino que le animó "gente" después de participar en una manifestación de SCC en marzo.

Valls ha señalado que ni Rivera ni la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, asistieron al acto en el que confirmó su candidatura porque era un anuncio personal hacia los barceloneses "sin trincheras políticas", algo que comentaron, y de forma natural entendieron que no debían acudir.

OPINIONES Y CS

Ha asegurado que estaría dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y, sobre si quitaría lazos amarillos como hicieron Rivera y Arrimadas, ha dicho: "La opinión que tengo de lo que debo hacer yo no es de ir a quitar lazos amarillos, sino decir que hay un problema de ocupación del espacio público", aunque respeta que cada uno actúe sobre su propia valoración.

Preguntado por la afirmación del diputado de Cs en el Congreso Toni Cantó de que el castellano ha desaparecido en Catalunya, lo ha descartado, porque oye por la calle a mucha gente hablando castellano, aunque ha afirmado que el asunto genera inquietud y ha defendido que los funcionarios deben hablar castellano pero también catalán.

"IMÁGENES DESASTROSAS" DEL 1-O

Sobre qué habría hecho el 1-O como alcalde, ha respondido que hubiera defendido respetar la ley, y que las imágenes de la actuación policial fueron "desastrosas" para toda la sociedad, no sólo para la policía, que actúa en base a decisiones políticas y ante un referéndum ilegal, ha dicho.

Ha sostenido que los dirigentes soberanistas encarcelados son "políticos presos" y ha dicho que no los visitará para no hacer demagogia aunque, como ser humano, no desea la cárcel a nadie, pero ha asegurado que no comentará decisiones de la Justicia.

Valls ha dicho que podría volver a activarse el artículo 155 de la Constitución si no se respeta la ley en Catalunya --a la que no considera una nación sino una nación cultural--, y ha destacado que respeta la monarquía y la Constitución españolas, pese a los valores republicanos en Francia, ya que considera que son dos países con historias distintas.