Maragall (ERC): "Estas elecciones deben ir de Barcelona, no de pactos de reparto"

Replica a Trias que Barcelona "no puede ser alfombra roja" para grandes empresas ni para nadie



BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado que aprovechará la campaña electoral de las municipales para explicar y defender sus proyectos para la ciudad: "Estas elecciones deben ir de Barcelona, no de pactos de reparto".

"Yo me dedicaré no a pactar poder, sino a construir un gran acuerdo con la ciudad. No se trata de repartirnos el poder del Ayuntamiento, como ahora está pasando y parece que nos vuelven a ofrecer", ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles, en la inauguración de su sede de campaña en Barcelona.

En ese sentido, ha sostenido que Junts y su candidato, Xavier Trias, defienden que "la mejor opción es pactar con el PSC y replicar lo que han estado haciendo en la Diputación de Barcelona", algo que, a su juicio, demuestra que están hablando sobre pactos de poder y no sobre la ciudad.

Maragall ha afeado a Trias haber dicho que pondrá la alfombra roja a las grandes empresas, como cree que ya hizo cuando fue alcalde: "Barcelona no puede ser barra libre, ni puede ser alfombra roja para nadie. Debe ser espacio compartido de la ciudadanía y de su gobierno".

Además, ha acusado al candidato de Junts de ocultar el espacio político por el que se presenta y de haber hecho una "renuncia explícita a hablar de la libertad del país".

Frente a ello, ha defendido que él y su candidatura representan con orgullo, en sus palabras, el espacio político de ERC para gobernar para una mayoría de la ciudad: "Somos de izquierdas, republicanos y catalanes".

RUEGO SOBRE PAPELERAS

Por otro lado, Maragall ha detallado que el grupo municipal de ERC presentará un ruego al Gobierno municipal para saber por qué Barcelona ha retirado unas 600 papeleras en siete años, algo que ve "entre sorprendente e indignante".

"Pediremos explicaciones y nos parece que son perfectamente denunciables este tipo de decisiones. Si tienen una base económica, aún peor", ha criticado.