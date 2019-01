Maragall (ERC) rechaza aprobar proposiciones sobre el tranvía "a ciegas ni frívolamente"

Publicado 04/01/2019 14:26:49 CET

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha rechazado apoyar la iniciativa que el Gobierno municipal prevé llevar al pleno de enero sobre unir las dos redes de tranvía --Trambaix y Trambesòs--, si no supone tomar medidas de fondo: "Lo que no haremos es aceptar a ciegas ni frívolamente proposiciones que no tienen concreción ni base compartida suficiente".

"No hace falta votar cada dos días que estamos a favor: ya lo estamos. El problema es que no se está haciendo bien", ha declarado este viernes después de que la concejal Janet Sanz haya anunciado que llevarán la conexión del tranvía al pleno y pedirán el apoyo de ERC y Cs.

Maragall ha respondido que ERC está a favor de la conexión, pero no de "ir a toque de rueda de prensa ni de hacerlo con una evidente precipitación o frivolidad", ya que los republicanos no comparten el mismo proyecto de unión defendido por BComú.

Así, ha apuntado como motivo de la decisión del Gobierno de Ada Colau la proximidad de las elecciones municipales --26 de mayo-- y el Barómetro Semestral del Ayuntamiento publicado el jueves, que refleja que el principal problema que perciben los barceloneses es la inseguridad.

Está dispuesto a hablar del proyecto, pero a medio y largo plazo: "Ello significa trabajar, sentarse y ver todos los elementos que hay sobre la mesa: el convenio con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), los modelos de gestión y el coste económico para la ciudad".

JOAQUIM FORN

Preguntado por la posibilidad de que el exconseller de Interior y exconcejal de CiU Joaquim Forn encabece una lista conjunta del PDeCAT y la Crida Nacional per la República en Barcelona, ha pedido prudencia ya que "esto no ha sido objeto de un anuncio formal" y ha apostado por la unidad de acción de las candidaturas independentistas.

"Encantados de que se aclare el panorama y tengamos una fotografía completa de las candidaturas y legítimas pretensiones de llegar al Gobierno de la ciudad", ha añadido.