Margaret Atwood tras la victoria de Trump: "No creo que vayamos hacia Alemania en 1935"

Cree que muchos votantes tenían "miedo" de una mujer negra como presidenta

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora canadiense Margaret Atwood ha publicado en castellano el libro de relatos 'Perdidas en el bosque' (Salamandra), y ha asegurado, tras la victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos: "No creo que vayamos hacia Alemania en 1935".

En una concurrida rueda de prensa telemática, ha querido dar un mensaje de esperanza: "No es momento para tirarse por un puente, no hay nada perdido. Hay mucha gente en Estados Unidos que no estará dispuesta a encajar un tipo de dictadura".

Atwood se ha mostrado convencida de que si Trump va a la deriva los propios republicanos no lo van a poder apoyar, aunque se ha preguntado si "hay gente que puede poner cerco a este personaje", y se ha mostrado expectante ante lo que la población estadounidense es capaz de soportar y no es capaz de encajar.

La autora de 'El cuento de la criada' se ha preguntado si Estados Unidos se dirige hacia un tipo de "dictadura hitleriana" con Trump, algo que duda, pero que eso dependerá de si se puede creer en todo lo que dice el mandatario norteamericano porque a su juicio miente mucho.

Atwood ha dicho que la campaña ha sido breve para la candidata demócrata Kamala Harris, y se ha mostrado convencida de que "mucha gente, incluidas mujeres, tenía miedo de una presidenta mujer, particularmente de una presidenta mujer negra".

Ha afirmado que la victoria de Trump también tiene unas implicaciones que "no son buenas" para Europa, y ha considerado que va a provocar ansiedad, sobre todo en la población cercana a Ucrania.

ORWELL

'Perdidas en el bosque' se compone de una quincena de relatos en los que la escritora aborda temas como las relaciones familiares, el matrimonio, la pérdida y el significado de vivir en pareja, y uno de ellos es una conversación imposible con el escritor George Orwell a través de una médium.

Atwood ha afirmado que quedó muy impactada cuando leyó por primera vez 'Rebelión en la granja' y después con '1984', que comparte con su 'El cuento de la criada' la pregunta de cómo sería una sociedad totalitaria y un cierto "mensaje de esperanza" en sus finales.

Ha dicho sentirse igual de cómoda escribiendo novela que cuentos, ha sostenido que todas las formas artísticas tienen unos patrones con variaciones, y ha afirmado que "se aprenden muchas cosas" mientras se escribe un libro.

"DILUVIO" DE DISTOPÍAS

Preguntada por las distopías y las utopías, ha dicho que en el siglo XIX todas las utopías pensaban que el futuro iba a ser mejor, pero que esto cambió con la I y II Guerra Mundial y la bomba atómica, que ya plantea un futuro que "no iba a ser tan brillante y halagüeño".

Ha afirmado que ahora hay un "diluvio" de distopías, sobre todo relacionadas con el cambio climático en un momento en que ve que muchos jóvenes están alarmados con el calentamiento global.