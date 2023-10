Maria del Mar Bonet recuerda a Remei Margarit como "la primera cantautora de los Països Catalans"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Maria del Mar Bonet ha reivindicado a la cantautora Remei Margarit, una de las fundadoras de Els Setze Jutges, fallecida el jueves a los 87 años, como "probablemente la primera cantautora de los Països Catalans".

En un mensaje en su perfil de Facebook recogido por Europa Press, la cantante mallorquina ha recordado que fue con Els Setze Jutges que ella dio sus "primeros pasos en los escenarios" y escribió sus primeras canciones.

"Muy a menudo pienso que si no hubiera sido por ellos y Els Setze Jutges yo no habría cantado nunca en público. De alguna manera me marcaron el camino", ha destacado.

Ha defendido que Els Setze Jutges que formaron Miquel Porter i Moix, Josep Maria Espinàs, Lluís Serrahima y Delfí Abella fueron los primeros en defender la lengua catalana "para la canción de autor".

Bonet ha recordado cuando conoció a Margarit, en Mallorca, y cuando Margarit la acogió en su casa en Barcelona, "punto de encuentro de Els Setze Jutges", donde también la ayudó a cuidar de sus cinco hijos.

La ha definido como una "persona muy culta, atractiva, con unos ojos preciosos y un humor muy fino" y también ha elogiado su formación musical y los libros, poemas y artículos de opinión que publicó tras la disolución del grupo.