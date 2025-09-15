Maria Mercè Martorell, nueva presidenta del PP de Tarragona

La nueva presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Maria Mercè Martorell ha sido elegida como nueva presidenta del PP de Tarragona, relevando al hasta ahora presidente y concejal del Ayuntamiento de Salou (Tarragona), Mario García.

La dirección nacional del partido en Madrid ha renovado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional diversas presidencias para "seguir consolidando y ampliando el proyecto político en Catalunya", informa la formación en un comunicado.

Martorell ha destacado que el proyecto que lidera el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el Partido Popular "defiende la política útil, la gestión, la sensatez y dar solución a los problemas del día a día de toda la sociedad tarraconense, catalana y española".

"Todo el equipo del PP está trabajando para que Feijóo llegue a la Moncloa cuanto antes mejor", ha afirmado.

Además, ha añadido que Tarragona "se ha visto especialmente perjudicada por las políticas equivocadas llevadas a cabo y la falta de inversión en el territorio", en lo que ha calificado de etapa oscura.