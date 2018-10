Marín apoya que la Abogacía retire la rebelión si contribuye a "resolver este conflicto"

Publicado 25/10/2018 12:29:06 CET

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha asegurado este jueves, al preguntársele su opinión sobre que la Abogacía del Estado pueda retirar la acusación por rebelión a los políticos independentistas: "A mí me parece bien cualquier medida que intente resolver este conflicto".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Marín ha reclamado, respecto a los gestos que piden los independentistas para apoyar los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez: "Cuando hablamos de Presupuestos hablamos de Presupuestos y cuando hablamos del conflicto que hay en Catalunya se habla del conflicto que hay en Catalunya. Es un error condicionar una cosa con la otra".

Sobre si la Abogacía del Estado puede reconsiderar su posición sobre el delito de rebelión, ha afirmado: "Pues posiblemente", y ha resaltado que cree que es un error judicializar un problema político.

Y ha puntualizado: "Más que la Abogacía, que puede hacer lo que puede hacer, aquí hay otra cuestión que es lo que dictaminen los jueces, y esto es lo que a mí realmente me preocupa: No tanto lo que haga el Abogado general del Estado, sino lo que hagan los jueces que han de analizar lo que ha sucedido".

Ha reiterado que el conflicto en Catalunya debe solventarse políticamente: "Este es un problema político y lo deben solucionar los políticos" y pensando en el interés general.

Marín ha opinado que el líder del PP, Pablo Casado, "no está a la altura de esta situación y no está aportando lo que debería aportar", y ha valorado que al romper relaciones con el PP, Sánchez ha dado un toque de atención, porque no todo vale en política, ha precisado.

Sobre la convocatoria del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de una mesa de diálogo de todos los partidos el 16 de noviembre, la alcaldesa ha destacado: "Hay que hablar y dialogar, aunque posiblemente no nos pondremos de acuerdo en la primera reunión".