Marín dice que no tiene "inconveniente" en que revisen su móvil por la causa del Consell Esportiu

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha afirmado este jueves que no tiene "inconveniente" en que la autoridad judicial revise su teléfono móvil en el marco de la investigación de la causa del Consell Esportiu de L'Hospitalet.

"Quiero explicarme ante la autoridad judicial para aclarar si hay cualquier cuestión que tengan dudas. No hay ningún inconveniente en que puedan ver mis mensajes siempre que esté regulado desde un punto de vista jurídico", ha explicado Marín al preguntarle en rueda de prensa sobre si ve justificado que el juez haya hecho un volcado de su móvil.

El volcado del teléfono se llevó a cabo el 29 de diciembre en la comisaría de la Verneda, con el fin de acceder a whatsapps entre los investigados sobre el exconcejal Jaume Graells --quien denunció los hechos-- y "acreditativas de la existencia de relaciones" con el secretario general de Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras.

A pesar de eso, Marín ha negado haber tenido contacto o haber hablado con Figueras sobre el Consell Esportiu: "No he hablado nunca de esta cuestión con el señor Gerard Figueras", ha sentenciado.

Preguntada por si teme que se filtren mensajes privados que no tienen que ver con la investigación, la alcaldesa ha dicho que confía en que no se filtre ninguna cuestión que no tenga a ver con el Consell Esportiu: "Confío en lo que me dijeron en el primer momento, que era que los aspectos personales estaban totalmente protegidos".