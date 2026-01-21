Marina Abramovic estrena la versión teatral de 'Balkan Erotic Epic' en el Liceu de Barcelona

La artista Marina Abramovic y el director artístico del Liceu Víctor Garcia de Gomar - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista de la 'performance' Marina Abramovic estrenará el sábado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona la versión teatral de 'Balkan Erotic Epic', una pieza en la que fusiona mitos ancestrales de los Balcanes, tradiciones folklóricas y erotismo.

Abramovic ha explicado en rueda de prensa este miércoles que la obra --que se representará en 5 funciones en el Liceu hasta el 30 de enero-- es un retorno a sus orígenes balcánicos y los antiguos rituales, con una pieza que se estrenó en Manchester (Reino Unido) el pasado octubre y que ahora se ha adaptado a un espacio teatral a través de la danza, el canto y el ritual.

La pieza, de cuatro horas de duración sin pausa y en la que se permitirá la entrada y salida del público de la sala en cualquier momento de la función, consta de 13 escenas, que en la versión de Manchester se podían ver en paralelo, pero que en la adaptación que se estrena en Barcelona se representarán una detrás de otra, y Abramovic ha dicho que es "más exigente" para el público que otras obras.

La artista serbia vuelve a utilizar el cuerpo como lenguaje y como espacio de cuestionamiento político y social, en una reivindicación feminista que aborda la sexualidad, la violencia y el poder con más de 70 intérpretes, entre bailarines, músicos y cantantes.

La obra cuenta con la coreografía de Blenard Azizaj, la composición musical de Marko Nikodijevic, las cantantes Dragana Jovanovic, Svetlanda Spajic y Aleksandar Timotic, las artistas de la performance Elke Luyten y Maria Stamenkovic y un cuerpo de bailarines y músicos.

Abramovic (Belgrado, 1946), que vuelve al Liceu tras '7 Deaths of Maria Callas' en 2023, ha afirmado que en la pieza hay escenas explícitas, y ha subrayado que en las escenas de desnudez ha querido dar "un sentido poético, elevar el cuerpo humano a otra forma de arte".

Ha dicho que quería incluir en un libro que está preparando las críticas negativas que recibió el montaje en Manchester por el tema de la desnudez, pero ha bromeado que ha quedado "decepcionada" al no haber y que quizá lleguen ahora en Barcelona.

"NUEVA FORMA DE ARTE"

La artista ha explicado que en un principio solo iba a dirigir, pero que no se ha podido "resistir" y aparece en ella al final, y ha dicho que a sus 79 años ya no tiene que demostrar nada a nadie.

Ha felicitado al Liceu por el coraje de presentar un espectáculo como 'Balkan Erotic Epic' en un teatro de ópera, con esa combinación de danza, 'performance', objetos, animación y proyección: "Es una combinación que es una locura y que da forma a una nueva forma de arte", ha asegurado.

SIN MÓVILES

Ha subrayado que toda su investigación se ha basado en las posibilidades físicas, en poner el cuerpo al límite, a lo que se suma la presencia de sus orígenes balcánicos en todo lo que hace, y ha afirmado que hace 25 años hizo un corto sobre este tema, pero que "no era suficiente" y que ahora lo ha podido trasladar a esta 'Balkan Erotic Epic'.

El director musical del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que la obra es "inclasificable" en la que se fusionan diversas disciplinas, y que profundiza en la memoria de aquello atávico que tiene el erotismo, y ha recordado que durante las funciones se deberá tener los móviles enfundados en bolsas sin poder utilizarlos.

'Balkan Erotic Epic' es un espectáculo producido por Factory International de Manchester, con el comisionado de Berliner Festspiele, el Liceu, Park Avenue Armory, Ruhrtiennale, Les Théatres de la Ville de Luxemburgo y WestK.