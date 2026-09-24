Martí (Junts) cree que esta Mercè "será la última con Collboni como alcalde" en Barcelona

Martí en declaraciones este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha augurado que esta fiesta de La Mercè "será la última con (Jaume) Collboni como alcalde" ya que, según él, no ha conseguido solucionar los principales problemas de la ciudad.

"Nos encontramos en el final del mandato con los principales problemas de la ciudad, grandes bloques que Collboni y el PSC han sido incapaces de abordar con éxito", ha sostenido en declaraciones a los medios tras la llegada de la comitiva de la Mercè al consistorio.

Y ha pedido paciencia ante las cifras de la encuesta de Gesop publicada este jueves en 'El Periódico de Catalunya', que otorga al PSC entre 9 y 10 concejales en las próximas municipales, seguida por ERC con 6-7 y de BComú, Junts y AC con 5-6.

"La principal encuesta es la última que se hace el cuarto domingo de mayo, la verdadera y definitiva", ha sostenido Martí, que ha destacado que los barceloneses suspenden claramente al gobierno municipal pese a todos los recursos gastados en publicidad y propaganda.

"Ni siquiera así son capaces de convencer a la gente", ha ironizado el líder posconvergente, que también ha señalado que la gran mayoría de loa barceloneses cree que, textualmente, Barcelona va hacia atrás como los cangrejos.