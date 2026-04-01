Martí Sales gana el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona con 'Descripció del món'

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El poeta y traductor Martí Sales ha ganado por unanimidad el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2026 por su libro de poesía 'Descripció del món', informa este miércoles el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado.
El jurado, formado por Jordi Vintró, Gemma Casamajó, Matilde Martínez, Àngels Moreno y Manuel Forcano, ha otorgado el galardón al poemario de Sales (Barcelona, 1979), que se entregará el 18 de mayo en el marco del festival Barcelona Poesia.
El premio ha reconocido en los últimos años a autores como Joan Deusa, Adrià Targa, Joan Tomàs Martínez, Glòria Coll, Txema Martínez y David Caño, una nómina a la que ahora se suma Martí Sales.