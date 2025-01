Martínez Bravo critica que haya bebés en los centros de acogida: "No es aceptable"

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha criticado que haya bebés en los centros de acogida porque no es, a su juicio, aceptable: "No es aceptable que existan bebés en centros. Tenemos 280 menores de seis años en los centros, y esto no es aceptable".

Lo ha dicho en una entrevista de este lunes en 'Ara' recogida por Europa Press, en donde se le ha preguntado por si está consiguiendo encontrar familias de acogida a los infantes tutelados, a lo que ha expresado que ha notado cierto incremento de interés de familias, pero que el problema no se va a solucionar, en sus palabras, en seis meses.

Preguntada por de donde se sacará más personal que se ocupe de las futuras plazas necesitadas en las residencias de gente mayor, ha afirmado que su conselleria tiene en marcha un planteamiento de equiparación salarial de mejora de las condiciones a todo el personal, con lo que esperan que haga que "más personas trabajen en residencias como opción viable y atractiva para su trayectoria".

Ha añadido que en este proyecto de equiparación salarial también tienen un objetivo de reformular la trayectoria y carrera profesional de estas personas, para "que no lo vean como algo de unos meses mientras buscan otra cosa", sino un espacio donde, textualmente, crezcan, progresen, tener cada vez más puntos y toda una trayectoria.

Respecto a como espera recortar las listas para residencias, ha indicado que es "fundamental" tener más plazas concertadas.